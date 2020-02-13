Twitter и Facebook оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ перенести сервера в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Twitter на 4 миллиона рублей за несоблюдение требования о локализации данных россиян, сообщили «Новой газете» в пресс-службе Таганского районного суда. Вскоре аналогичный штраф вынесли и Facebook.

О протоколах в отношении интернет-компаний Роскомнадзор объявил в конце января. Обе соцсети ранее уже штрафовали за отказ хранить базы данных российских пользователей в России, однако сумма штрафа тогда составляла 3 тысячи рублей. После этого депутаты повысили максимальный штраф до 6 миллионов рублей.

Сам закон о хранении персональных данных действует с сентября 2015 года. Законодатели обязали компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории страны. Социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования и в ноябре 2016 года была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. Доступ к сайту в России был заблокирован.