Главе Совета тейпов ингушского народа отменили штраф в 150 тысяч рублей за митинг против новой границы с Чечней

Верховный суд России отменил штраф в 150 тысяч рублей председателю Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову и переквалифицировал дело. Теперь лидеру протестов в Магасе придется заплатить 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения митинга, сообщил «Новой газете» его адвокат Джабраил Куриев.

«Мы добились переквалификации, ведь Малсага привлекли за повторное нарушение правил митинга. Теперь государство должно вернуть Ужахову 140 тысяч рублей. Сейчас, как участнику митинга, ему присудили 10 тысяч, что мы также считаем несправедливым», — рассказал защитник.

Ужахов является фигурантом уже трех уголовных дел: его обвинили в организации применения насилия к представителю власти. Кроме того, против него возбудили уголовные дела о руководстве НКО, якобы подстрекающей граждан к противоправным действиям и об организации экстремистского сообщества.

Адвокат считает, что правоохранительные органы намеренно инициируют против Ужахова административные производства, чтобы затем использовать эти факты в суде по уголовным делам. Всего с 2018 года на лидера протестов составили пять протоколов об административных правонарушениях, три их которых были полностью отменены. Сейчас Ужахов остается в СИЗО во Владикавказе. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным.

Осенью 2018 года Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. После этого в Ингушетии начались акции протеста, которые возобновились весной 2019 года. В конце марта после согласованного митинга в Магасе между полицейскими и протестующими произошли столкновения, по делу о массовых беспорядках проходят несколько десятков человек.