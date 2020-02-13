Томская пенсионерка рассказала, что Бастрыкин вернул ей деньги на штраф за оскорбление следователя

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе личного приема 12 февраля встретился с томской пенсионеркой Риммой Круць, обвинявшей сотрудников его ведомства в крышевании мошенников. По ее словам, Бастрыкин извинился перед ней и вернул тысячу рублей штрафа за оскорбление следователя.

Бывшая учительница долгое время добивалась уголовного преследования сотрудников компании экс-депутата томской думы, которые продали им трактор с перебитыми номерами. Ей неоднократно отказывали в возбуждении дела, а вскоре дело закрыли из-за истечения сроков давности.

В начале февраля она вышла на пикет к зданию томского СК и для привлечения внимания подожгла свой плакат, однако огонь перекинулся на одежду. Из-за этого ее принудительно увезли в психиатрическую больницу и отпустили только спустя несколько дней. Бастрыкин уже тогда поручал разобраться в материалах дела и причинах отказа.

«Александр Бастрыкин извинился передо мной за томского следователя и вернул мне при всех тысячу рублей —

штраф, который я заплатила за то, что по телефону назвала [следователя] гнидой и козлом»,

— рассказала Круць томскому телеканалу ТВ2. В пресс-релиз СК о личном приеме Бастрыкина этот эпизод не попал. Аналогичных кадров нет и в видеоотчете по результатам приемов: однако там Бастрыкин, в частности, просит женщину успокоиться и говорит, что «в Москве поработают по ее делу».