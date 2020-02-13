В Ростове-на-Дону доктора наук приговорили к 7,5 годам колонии по делу о госизмене

Ростовский областной суд приговорил 66-летнего ученого Алексея Темирева из Новочеркасска к 7,5 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось в особом порядке. Приговор вынесли 28 января, сегодня он вступил в законную силу. Темирев не стал его обжаловать. Отбывать наказание ученый будет в колонии строгого режима, также суд назначил ему дополнительное наказание — один год ограничения свободы после освобождения.

Темирев являлся руководителем малого инновационного предприятия «Мехатроника» и совладельцем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы». Его задержали в конце июля 2018 года и обвинили в утечке секретной информации о разработках для военно-морского флота.

Адвокат ученого сообщал, что ему вменили в вину передачу данных о созданном в его конструкторском бюро оборудовании, которое он разрабатывал со своим аспирантом из Вьетнама.