Суд заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате в банке «Открытие»

Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета заочно арестовал бывшего совладельца банка «Открытие» девелопера Бориса Минца, сообщает ТАСС. В январе решение о заочном аресте было принято и в отношении обоих его сыновей — Александра и Дмитрия.

Они проходят по делу, возбужденному в сентябре 2018 года в отношении экс-председателя правления «Открытия» Евгения Данкевича. По версии следствия, Минцы вместе с Данкевичем незадолго до начала санации банка в 2017 году купили заведомо плохие облигации «О1 Груп Финанс» (входила в принадлежавшую тогда Минцу O1 Group). Ущерб оценили в 34 миллиарда рублей.

Минцы, которые с 2018 года проживают в Лондоне, обвинения отрицают. В конце января СК объявил их в межгосударственный розыск: в отличие от международного, поиски будут вестить только на территории СНГ. Иск к Минцам из-за спорных сделок также рассматривается в Великобритании: по заявлению банков «Открытие» и «Траст» (после санации обоими владеет Центробанк, а «Трасту» были переданы плохие долги нескольких санированных банковских групп), были заблокированы недвижимость и активы Минцев почти на 600 миллионов долларов.