Читатели «Новой» собрали полмиллиона рублей для библиотекаря из пермской деревни, с которой требуют оплаты долга за поиск литературы в интернете

Читатели «Новой газеты» меньше чем за сутки помогли собрать Вере Савиной — библиотекарю из деревни Шаква в Пермском крае — деньги на оплату долга, образовавшегося из-за того, что женщина скачивала из интернета литературу для читателей. Неравнодушные перевели на ее счет полмиллиона рублей.

Историю, которая произошла с заведующей шаквинской библиотеки, «Новая» рассказала накануне. В 2015 году библиотечному руководству района пришел счет на 80 тысяч рублей: оказалось, что за месяц в шаквинском отделении было истрачено почти 30 Гб вместо положенных 100 мегабайт. Савина призналась, что активно скачивала для читателей различную литературу и брала казенные ноутбук и модем домой, чтобы закончить работу.

Раньше интернет в деревенской библиотеке был безлимитным, но потом местное руководство решило сократить расходы, в итоге трафик ограничили. Савину предупреждали об этом по телефону, но она не до конца поняла, насколько существенно это изменение. В бюджет муниципального руководства библиотеки на услуги интернета за год было заложено только 14 тысяч рублей, которые распределялись на пять учреждений района.

Савина, зарплата которой составляет 5 тысяч рублей, отказалась оплачивать долг за свой счет, поэтому к ней подали иск. Женщине пришлось устроиться на второй работу — кочегаром за 6800 рублей в месяц. Местные власти предлагали одному из ее сыновей помочь матери и пасти коров.

В конце января 2020 года библиотекарю пришло уведомление о том, что до 1 апреля она должна оплатить оставшийся долг в размере 42 599 рублей. «Ростелеком», предоставлявший библиотеке услуги интернета, был готов дать Савиной рассрочку. На запрос «Новой» компания пока не ответила.