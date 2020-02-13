Главный санврач Петербурга подала иск о принудительной госпитализации сбежавшей из коронавирусного карантина женщины

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подала в суд на Аллу Ильину, сбежавшую два дня назад из карантинной зоны больницы имени Боткина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иск о принудительной госпитализации поступил в Куйбышевский районный суд. Заинтересованным лицами в иске являются клиническая инфекционная больница им. Боткина и 18-й отдел полиции по Петроградскому району.

обновление 12:14 К Ильиной домой пришли сотрудники Роспотребнадзора и полиции, сообщил адвокат «Агоры» Виталий Черкасов. Женщина не открыла им дверь.

Два дня назад Ильина, у которой заподозрили коронавирус, рассказала в своем инстаграме, как ей удалось сбежать из больницы. Женщина, рискуя получить удар током, замкнула провода, после чего магнитный замок двери перестал работать и петербурженка покинула больничный бокс.

В больницу Ильина пришла сама – после отпуска на Хайнане у нее заболело горло. В медучреждении, пишет «Фонтанка», ее попросили остаться на день для сдачи всех анализов. В итоге женщине пришлось провести там около двух недель, несмотря на то, что исследования показали отсутствие в ее организме нового типа коронавируса.

Похожая история случилась с жительницей Самары Гузель Недер, которая сбежала вместе с ребенком, не дожидаясь окончания 14-дневного карантина. Она рассказала, что врачи приходили без соответствующих средств защиты и она, боясь заразиться какой-нибудь другой инфекцией, сбежала из больницы через окно.