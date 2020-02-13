Исследование «Новой»: участники митингов получают реальные сроки за насилие против полицейских в два раза чаще, чем остальные осужденные

40% людей, применивших насилие к представителям власти без отягчающих обстоятельств (судимость, алкогольное или наркотическое опьянение), получают реальные сроки. Участники протеста по аналогичной статье лишаются свободы в 80% случаев. Об этом говорится в исследовании правоприменения по статье 318 часть 1 УК дата-отдела «Новой газеты».

Авторы исследования проанализировали 11 991 обвинительный приговор за 2016–2019 год, вынесенный за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Сравнив с 57 приговорами фигурантов «политических» дел, они пришли к выводу, что минимальный срок для обычных обвиняемых с отягчающими обстоятельствами составлял — 7 месяцев, а для участника митинга — 10 месяцев.

Для сознавшихся и для не признавших свою вину, степень тяжести приговора значительно не менялась. В обоих случаях обвиняемый чаще получал реальный срок или штраф.

По словам адвоката Светланы Сидоркиной, любое несогласие с официальной линией власти всегда карается строже в рамках закона нежели, если бы это было совершено в других обстоятельствах, не имеющих отношения к выражению мнения.

«Любое выражение мнения трактуется как основание для большей общественной опасности. Политзаключенные — это источник повышенной опасности для общества, с такой трактовки суд подходит к назначению наказания»,

— считает Сидоркина.

Статья 318 часть 1 является одной из наиболее популярных статей по количеству приговоров в год: ежегодно выносятся 6,3 тысяч обвинительных приговоров.