Суд Калининграда аннулировал регистрацию газеты «Новые колеса» по иску Роскомнадзора

Центральный районный суд Калининграда аннулировал регистрацию газеты «Новые колеса», удовлетворив иск Роскомнадзора. Об этом сообщил главный редактор издания Игорь Рудников.

«Основание формальное — газета более года не выходила в свет. И то, что издание „НК“ уже возобновилось, что отпечатан уже третий номер, чиновников-надзирателей не смутило. Не были приняты во внимание и объективные причины, по которым редакция долго не могла выпустить газету — главный редактор находился в тюрьме, редакционные деньги изъяты при обыске и арестованы, компьютеры и другая оргтехника похищены судебными приставам», — написал Рудников.

По его словам, он и учредитель газеты Алексей Малиновский намерены обжаловать решение.

В конце 2017 года Рудникова арестовали по обвинению в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя СУ СК по Калининградской области Виктора Леденева за прекращение публикаций о нем и возглавляемом им ведомстве. Летом 2019 года Рудникова приговорили к 550 часам общественных работ и освободил его в зале суда, посчитав, что свое наказание тот уже отбыл в СИЗО.

Во время ареста Рудникова после двух предупреждений Роскомнадзора суд прекращал работу газеты. Спустя полгода журналист газеты Алексей Малиновский подал заявление о регистрации нового СМИ и получил свидетельство на издание. Однако вскоре приставы изъяли всю оргтехнику в редакции, а местные торговые сети отказывались продавать газету.