Нидерланды ответили отказом на предложение Москвы судить в России виновников крушения МН17

Нидерланды не согласились на предложение Москвы привлечь к ответственности на территории России троих ее граждан, проходящих по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета MH17. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра юстиции и безопасности страны.

Глава Минюста Нидерландов Ферд Грапперхаус уточнил, что соответствующий запрос Россия направила еще в октябре, однако Нидерланды такой вариант не рассматривают.

В начале февраля Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Среди них —три россиянина и один гражданин Украины. Первое слушание по делу состоится 9 марта.

Пассажирский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17, сбили над Донбассом в июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей. Как показали результаты расследования, катастрофа произошла из-за запущенной из установки «Бук» ракеты «земля — воздух».