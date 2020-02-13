«Коммерсант» узнал о проверке в ФСБ из-за самовольной видеосъемки стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку из-за самовольной записи стрельбы на Лубянке 19 декабря, которую вел кто-то из сотрудников подразделения. Об этом узнал «Коммерсант».

Соглано внутриведомственным приказам, использование в здании ФСБ собственных мобильных телефонов с фото- и видеокамерамии, а также выходом в интернет, а также общение сотрудников со СМИ и запрещено без одобрения центра общественных связей. По данным источников издания, в ходе первой проверки выяснилось, что съемка велась из кабинета начальника одного из отделов управления «П», расположенного на четвертом этаже дома №2 по Лубянке.

Как уточняет газета, в этом кабинете вечером 19 декабря находились восемь сотрудников, которые собрались, чтобы отпраздновать День военной контрразведки. Кто из них снимал стрельбу на смартфон, установить не удалось, однако несколько сотрудников получили дисциплинарные взыскания, отмечает «Коммерсант».

После этого Нагуманов назначил комплексную проверку, в ходе которой будут изучены показатели служебной деятельности и нарушения трудовой дисциплины, что может привести к организационным решениям, рассказали источники газеты.

Кроме того, как выяснил«Коммерсант», в ходе проверки будет установлено, кто выпустил в нападавшего пулю из наградного пистолета и из служебного пистолета сотрудников ФСБ.

Стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы вечером 19 декабря устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. В результате произошедшего погибли двое сотрудников ФСБ, еще пять человек пострадали, нападавшего убили.

«Медуза» пишет, что один из двух погибших был ранен уже после убийства Манюрова. По словам одного из собеседников, это был мужчина в гражданской одежде, он скончался от полученных ран. Следственный комитет завел дело о покушении на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК), его передали в центральный аппарат ведомства.