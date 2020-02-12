Этап «Формулы-1» в Китае перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса 

Этап автогонок «Формула-1», который должен был состояться в Шанхае этой весной, перенесли на неопределенный срок из-за нового вируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

«FIA и «Формула-1» приняли это решение для обеспечения здоровья и безопасности персонала, участников чемпионата и зрителей», — говорится в сообщении.

Гран-при в Китае должен был стать 4-м этапом «Формулы-1» и пройти с 17 по 19 апреля. Первый этап гонок состоится уже 15 марта в Мельбурне. Ранее из-за коронавируса FIA перенесла китайский этап гран-при в классе машин «Формула-Е», который должен был пройти в марте в Санье.

Новый тип коронавируса, которому накануне ВОЗ присвоила официальное название COVID-19, уже унес жизни 1115 человек, заразившихся на данный момент более 45 тысяч. Первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском городе Ухань, источником вируса могли быть дикие животные, которые незаконно продавались на городском рынке морепродуктов.