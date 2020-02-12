Facebook удалил более сотни фейковых аккаунтов, связанных «с российской разведкой»

Компания Facebook заблокировала и удалила более сотни фейковых аккаунтов, который были созданы в России. Об этом сообщила пресс-служба Facebook.

Всего в соцсети заблокировали 78 личных аккаунтов в Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре страницы в Instagram за нарушение политики соцсети, направленной против иностранного вмешательства.

В компании пояснили, что материалы, размещенные на этих страницах, в основном касались Украины и соседних с Россией стран. В Facebook утверждают, что в ходе расследования их сотрудники обнаружили связь фейковых страниц с российскими военными разведывательными службами.

Отмечается, что хозяева учетных записей изображали из себя местных жителей и обычно размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях. Кроме того, они активно обсуждали украинских политиков, комментировали военные действия в Сирии и падение малайзийского «боинга» над Донбассом.

Это не первый случай, когда соцсеть удаляет или блокирует подозрительные аккаунты. В конце октября за вмешательство в дела африканских стран Facebook удалил более 150 страниц, связанных с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.