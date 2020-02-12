«Самый настоящий акт террора»: ученые потребовали отменить приговор осужденным по делу «Сети»

Российские ученые выступили в поддержку осужденных по делу «Сети» (признана в России террористической организацией и запрещена). Документ с требованием немедленной отмены приговора опубликован на портале Scientific.

«Мы требуем немедленно отменить приговор по делу «Сети», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами», — говорится в обращении.

В заявлении, подписанном профессорами РАН, научными сотрудниками ведущих российских и зарубежных университетов, отмечается, что террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием страны и губителен для ее науки, культуры и образования. «Решение по «Сети» и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности», — считают ученые.

Суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации и участии в террористическом сообществе. ФСБ начала задерживать пензенских антифашистов осенью 2017 года, позже были задержаны еще несколько фигурантов дела в Петербурге. Всех их обвинили в том, что они якобы создали террористическое сообщество, которое собиралось провести на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Многие из них сообщали о пытках.