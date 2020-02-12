Минюст включил «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов 

Министерство юстиции внесло в список СМИ-иноагентов российское юрлицо радиостанции «Радио свобода». Об этом говорится на официальном портале министерства.

ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» стало одиннадцатым в этом списке. Туда уже включены телеканал «Настоящее Время», «Голос Америки», а также региональные проекты «Радио свободы» «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии» и другие. Сама радиостанция была внесена в этот список еще в 2017 году.

Ранее дирекция «Радио свободы» направила в налоговую службу документы для регистрации в России нового юридического лица, чтобы исполнить требований закона о СМИ-иностранных агентах. Оно и было внесено в реестр.

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Новый закон, подписанный Владимиром Путиным в декабре прошлого года, обязывает СМИ, признанные иностранными агентом, учредить юрлицо для взаимодействия с Минюстом и в течение месяца после внесения в реестр уведомить об этом министерство. Кроме того, они должны будут упоминать о своем статусе в каждой публикации. В противном случае СМИ-«иноагенты» могут быть получить штраф до 5 миллионов рублей.