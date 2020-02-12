В Нефтеюганске по жалобе жильцов дома 15 их соседей из Китая доставили в инфекционную больницу

В Нефтеюганске жители дома в микрорайоне № 12 потребовали от Роспотребнадзора госпитализировать 15 граждан Китая, снимавших там квартиру. После этого 11 февраля их «в сопровождении сотрудников надзорных структур» отвели на обследование в инфекционное отделение городской больницы, выяснил Znak.com.

Все граждане Китая были высококвалифицированными сотрудниками нефтесервисной организации «СветЭнергия» и часто приезжали в Югру по работе. В Нефтеюганской окружной больнице изданию уточнили, что ни коронавируса нового типа, ни каких-либо других инфекционных заболеваний у них не выявили, однако, по данным издания, их по-прежнему не отпустили из инфекционного отделения.

На территории России было выявлено всего два случая заражения новым коронавирусом, у обоих заболевших граждан Китая заболевание проходило в легкой форме – вчера и сегодня их обоих выписали. Новоприбывших из Китая людей в феврале стале помещать на 14-дневный карантин: так, эвакуированных военных авиацией россиян разместили в санатории под Тюменью, аналогичные пункты появились и в других регионах. Из-за протестов жителей села к северо-западу от Челябинска власти, в частности, отказались от размещения карантинного центра по коронавирусу в санатории в том районе.