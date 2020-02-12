Последних трех фигурантов дела Baring Vostok отпустили из-под стражи после года в СИЗО

Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест трех обвиняемых по уголовному делу инфестфонда Baring Vostok – партнера фонда Вагана Абгаряна, его директора по инвестициям Ивана Зюзина и гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова.

Как сообщает ТАСС, судья удовлетворил просьбу защиты в связи с тем, что сбор доказательств по делу завершен и обвиняемые провели под стражей уже год: дело возбудили 13 февраля 2019 года, а содержать под стражей больше года можно только в исключительных случаях. Четверо остальных фигурантов дела, включая основателя Baring Vostok Майкла Калви, уже находились под домашним арестом.

На прошедшем накануне заседании по мере пресечения предприниматели жаловались, что в СИЗО им на протяжении долгого времени отказывали в свиданиях с семьей. Так, по словам Зюзина, первый телефонный звонок ему разрешили только в октябре, а с малолетними детьми ему не удалось увидеться вовсе.

Бизнесменов из фонда Baring Vostok, которому принадлежит доля в банке «Восточный», обвиняли в том, что в 2017 году они убедили остальных миноритариев банка одобрить получение ценных бумаг в погашение кредита на 2,5 миллиарда рублей, выданного «Восточным» Первому коллекторскому бюро, также принадлежащему фонду. Миноритарии вскоре оценили эти ценные бумаги в 600 тысяч рублей и подали заявление в ФСБ. В Baring Vostok отрицали обвинения и объясняли дело корпоративным конфликтом.

В конце прошлого года в обвинительном заключении мошенничество заменили на растрату в особо крупном размере: теперь им вменяют в вину то, что банк «Восточный» выдал Первому коллекторскому бюро в 2015 году «безвозвратный» кредит на 2,5 миллиарда рублей. Фигуранты дела отмечали, что написавшие заявление в ФСБ миноритарии тогда еще не были ни акционерами, ни сотрудниками банка. На этой неделе суд также снял арест с принадлежащих Baring Vostok акций «Восточного», который был наложен в качестве обеспечительных мер.