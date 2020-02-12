Во «ВКонтакте» нашли фотографии застолья с участием осужденного за убийство Немцова
Во «ВКонтакте» в июле 2018 года появились фотографии застолья в иркутской исправительной колонии №3, на которых есть в том числе Заур Дадаев, который отбывает наказание по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Изображения обнаружило издание Scanner Project.
Фото опубликованы на странице пользователя Ислама Ирона. Издание предполагает, что Дадаев мог в колонии пользоваться интернетом, потому что последний раз на его страницу в «Одноклассниках» заходили 8 июля 2018 года.
Суд в Иркутске постановил перевести Дадаева по ходатайству начальника ИК-3 из колонии на три года в тюрьму, оставшийся срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Дадаев уже обжаловал это решение. Адвокат Шамсудин Цакаев говорил, что от него требуют назвать заказчиков убийства и поэтому «приписывают» нарушения.
Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Дадаева приговорили к 20 годам колонии в 2017 году, его признали исполнителем убийства. Остальные фигуранты дела получили от 11 до 19 лет. Организаторы и заказчики до сих пор не найдены.