«Открытые медиа»: Минобороны потратило 5 млрд рублей на авиакомплексы в Арктике. За шесть лет их не сдали

Минобороны потратило 5 млрд рублей на строительство авиакомплексов на мысе Шмидта и на острове Врангеля в Арктике, но за шесть лет два подрядчика так и не смогли его сдать. Об этом рассказали «Открытые медиа».

Первым подрядчиком стала в 2014 году компания «Русальянс Строй», получивший 3 млрд рублей в качестве аванса. Ее совладельцы Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт утверждают, что в следующем году структуры Минобороны поменяли условия контракта и перестали перечислять деньги на строительство, когда почти все обязательства были выполнены.

Осенью 2015 года, по их словам, стройку захватили, в этом участвовали сотрудники второго подрядчика – «СпецСтроя-1». В итоге контракт с фирмой расторгли, а Эккерт и Бушманов весной 2016 года оказались под арестом по делу о хищении в особо крупном размере и отмывании денег (ч. 4 ст. 159 и 174 УК). Следствие признало, что они строили объекты, но, по его версии, делали это ради хищения денег. Совладельцы компании заявили, что Минобороны решило прервать сотрудничество после того, как предприятие отказалось давать министерству взятку в 700 млн рублей.

Второй подрядчик, «СпецСтрой-1», появился в 2015 году, он получил аванс в размере 2 млрд рублей. Компания должна была завершить работы на следующий год, но акты не подписаны до сих пор. В апреле прошлого года Минобороны подало иск к «Спецстрою» на сумму 11,7 млрд рублей, сюда входят расходы на строительство и неустойки. Компания в ответ потребовала от министерства компенсировать уже выполненные работы. В итоге суд взыскал с фирмы 803 млн рублей.

При этом куратор строительства со стороны Минобороны Тимур Иванов сейчас занимает должность замглавы министерства Сергея Шойгу и курирует все строительство. По данным госреестра юрлиц, он в течение двух лет был одним из соучредителей «Спецстроя-1».

По данным «Открытых медиа», общая сумма хищений при строительстве в Арктике оценивается Следственным комитетом в 3 млрд рублей. Шойгу отмечал, что на территории Арктики по данным на конец 2019 года было почти 600 военных объектов.