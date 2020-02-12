Заместителя бывшего псковского губернатора Турчака осудили на 5 лет по делу о взятке

Псковский городской суд приговорил к 5 годам колонии общего режима бывшего заместителя губернатора области Александра Кузнецова, сообщает ТАСС. Его признали виновным в том, что он помог частной фирме получить контракт на строительство больницы, за что его жена при покупке у них дома получила скидку в 1,35 миллиона рублей.

Кузнецов стал заместителем тогдашнего губернатора Андрея Турчака в марте 2012 года и курировал в псковском правительстве строительство, ЖКХ, тарифы и энергетику. Взятку же от компании «ВестСтрой» он, согласно материалам дела, получил в январе 2013 года.

Кузнецова задержали и арестовали спустя год после отставки Турчака осенью 2017 года. Для отбывания ареста его вскоре перевели в петербургское СИЗО «Кресты», где он к концу декабря 2018-го написал явку с повинной (от которой отказался через месяц, сославшись на давление следователя ФСБ).

В суде он отрицал все обвинения против себя и говорил, что в изоляторе сотрудники ФСБ якобы требовали от него дать показания против «определенных людей». По данным «Север. Реалий» (подразделения «Радио Свобода»), речь шла о соратниках и заместителях Турчака — Сергее Перникове, который сейчас занимается координацией международных проектов РЖД, и Максиме Жаворонкове, который вместе с Турчаком перешел в руководство «Единой России».