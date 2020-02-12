Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в атаках на мирных жителей в Идлибе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийские правительственные войска вместе с российской авиацией совершали атаки на мирных жителей в идлибской зоне деэскалации. В российском правительстве это отрицают; Кремль в свою очередь обвинил Анкару в невыполнении достигнутых ранее соглашений по Сирии.

«[Сирийский] режим и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям. Цель — оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам», — заявил Эрдоган на заседании фракции правящей партии. Он напомнил, что от последних атак войск Асада погибли уже 14 турецких солдат, а к их закрытой границе прибыли около 700 тысяч беженцев.

«Анкара отныне будет учитывать ситуацию на местах, а не условия соглашений. Турция полна решимости отбросить войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации <..> Открыто заявляю, что при малейшем ущербе турецким военным, ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада», — подчеркнул Эрдоган (цитата по государственному информагентству Anadolu).

Директор департамента российского МИДа по вопросам новых вызовов Владимир Тарабрин ответил, что атаки по гражданскому населению не наносила ни российская, ни сирийская сторона: их целью всегда были «исключительно террористические формирования, те, кто с оружием в руках воюют против законных властей».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Турция не смогла, согласно Сочинскому меморандуму, обеспечить нейтрализацию террористов в Идлибе: «Сейчас мы по-прежнему с сожалением констатируем, что эти группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов».

В январе началось новое наступление сил Асада в Большом Идлибе, который сейчас преимущественно контролируется поддерживаемой Турцией сирийской оппозицией — коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России, связана с также запрещенной «Джебхат ан-Нусрой») и Национальным фронтом освобождения Сирийской национальной армии. Так, 5 февраля сирийские войска взяли город Саракиб под Идлибом. Накануне оппозиция в ответ начала наступление в этом регионе под огневым прикрытием турецкой артиллерии.