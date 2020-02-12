Главу московского отделения «Другой России» арестовали на десять суток за фото в инстаграме

Тверской суд Москвы арестовал главу местного отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольгу Шалину из-за фотографии в инстаграме. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Ее признали виновной в публичной демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Фотографию, где у нее к рубашке прикреплен значок с изображением серпа и молота (символикой Национал-большевистской партии, запрещенной в России), активистка опубликовала у себя в инстаграме 24 января.

Шалину задержали накануне и оставили на ночь в ОВД. Активистка находится под административным надзором, в частности, из-за того, что она порезала руку на выставке ФСИН «Интерполитех», в случае новых нарушений КоАП против нее могут возбудить уголовное дело.