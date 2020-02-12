Суд в Тюмени закрыл уголовное дело героя публикации «Новой». Его обвиняли в причинении вреда здоровью сыну высокопоставленного полицейского

Мировая судья судебного участка №7 Центрального судебного района города Тюмени закрыла уголовное производство в отношении местного жителя Никиты Кышко. Его обвиняли в «причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов допустимой самообороны» (ст. 114 УК РФ) сыну бывшего начальника УВД по Калининскому округу Тюмени Рината Муратова Тимуру. Ранее судья Буслович уже судила по данному делу самого Тимура Муратова — за угрозу убийства Кышко.

Муратов и Кышко подписали мировое соглашение, согласно которому стороны не имеют претензий друг к другу: ни финансовых, ни моральных. До этого потерпевший заявлял материальные претензии на 5 миллионов рублей.

«Было заключено мировое соглашение с потерпевшим Муратовым, которое инициировал он сам сегодня, сказав: «Все, давайте на мировую». Потерпевшие нас очень просили: «Давайте без этого кино». Я согласился. Если бы мы дальше судились, у него была бы судимость по 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) — до 2 лет лишения свободы, а у меня по более тяжкой статье 114 УК РФ. Это был бы, скорее всего, судебный штраф. На данный момент судимости нет, поскольку мы примирились с потерпевшим. С меня сняли обвинение, сняли наконец-то подписку о невыезде. Через 10 дней решение вступит в законную силу, — рассказал Кышко «Новой газете».

Защита Никиты намерена воспользоваться правом на реабилитацию.

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«Стороны пришли к выводу о том, что необходимо мириться, и дело завершено примирением сторон. Сейчас остаются лишь формальности: 10 дней на вступление судебного акта в силу. Дальше дело в отношении Муратова за угрозу убийством, которое сейчас после отмены в апелляционной инстанции передано на новое рассмотрение в мировой суд, тоже будет прекращено. Несмотря на то, что переквалификация была хорошим жестом со стороны следствия, но и пределы необходимой самообороны мой подзащитный не превышал», – сказал «Новой газете» координатор «Правозащиты Откытки» Алексей Прянишников.

Об уголовном деле Никиты Кышко «Новая газета» рассказывала в декабре прошлого года. Мужчине грозило до 12 лет лишения свободы (впоследствии обвинение сменило статью на более мягкую) из-за драки с сыном высокопоставленного полицейского Тимуром Муратовым. Стычка между мужчинами произошла на парковке возле гриль-бара «Ермолаев». На видеокадрах с регистратора видно, что Муратов находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал Кышко пистолетом.