Издательство АСТ после волны критики приостановило продажи книги об опасности прививок

Издательство АСТ, одно из крупнейших в России, решило приостановить продажи книги блогера «Живого журнала» Антона Амантонио о возможном вреде прививок, сообщила пресс-служба компании. После объявления о выходе книги в начале февраля с ее критикой выступали представители профессионального сообщества — врачи и научные журналисты.

В аннотации книги Амантонио «Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации» утверждается, что ее автор в ходе анализа научных публикаций не смог найти «ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин» (по уверениям автора, книга содержит больше тысячи ссылок на научные статьи); там также вновь повторялся тезис о якобы имеющей место связи между прививками и аутизмом. Критики в свою очередь обвиняли блогера без медицинского образования в подтасовке данных иследований и демагогии.

В издательстве, объясняя причины решения, заметили, что книга вышла во время вспышки коронавируса и вызвала широкую дискуссию. В книге также были примечания «не является учебником по медицине» и «мнение редакции может не совпадать с мнением автора», обратили внимание в пресс-службе АСТ. Чтобы загладить ситуацию, они решили провести открытую дискуссию о «проблемах цензуры в сфере издания книг медицинской тематики».

На проблему роста сторонников антипрививочных взглядов в прошлом году жаловалась Всемирная организация здравоозранения, назвав отказ от вакцинации одной из главных угроз человечеству: так, за последние несколько лет заболеваемость корью увеличилась почти на треть. Прошлой весной блокировать антипрививочный контент начали Facebook и Instagram, вскоре к ним присоединились YouTube и Pinterest, а российская соцсеть «ВКонтакте» начала с осени предупреждать посетителей страниц и сообществ антипрививочников о наличии там потенциально недостоверной информации.