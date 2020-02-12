Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в суде после приговора по делу о вымогательстве

Экс-глава управления ФСИН Виктор Свиридов застрелился в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора по делу о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК). Об этом сообщает РБК.

обновлено 13:59 Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила «Новой», что Свиридов скончался после попытки суицида.

Свиридов до приговора был под подпиской о невыезде. После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов совершил попытку самоубийства. Его приговорили к трем годам колонии строгого режима, уточнили «Новой газете» в Мосгорсуде. Статья предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

Ранее Свиридов говорил РБК, что страдает неизлечимым онкологическим заболеванием. Его адвокат Григорий Иванищев рассказал «Подъему», что у него был рак четвертой стадии. «То есть, если бы суд дал ему сколько угодно лет условно, таких бы последствий не было. Он был под подпиской о невыезде всего лишь», — сообщил защитник.

Мосгорсуд сообщил, что сейчас устанавливается, как он пронес в суд оружие. Там работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Экс-главу управления ФСИН обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора службы Александра Сапожникова.