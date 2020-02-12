Производитель «Суперджетов» подал третий иск к иркутской авиакомпании «ИрАэро»

«Гражданские самолеты Сухого», занимающиеся производством ближнемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100, подали в Арбитражный суд Москвы новый иск к иркутской авиакомпании «ИрАэро». Он еще не был принят к рассмотрению, сумма требований составляет 13 миллионов 175 тысяч рублей.

Ни одна из сторон не стала раскрывать Интерфаксу суть требований. Ранее, в декабре и январе, ГСС подали к «ИрАэро» еще два иска: первый на 941 миллион рублей из-за долгов по аренде самолетов, а также второй на миллион долларов США (около 62 миллионов рублей).

«ИрАэро», которая в 2016-2017 годах взяла в лизинг восемь «Суперджетов» (в том числе четыре новых в максимальной комплектации), в свою очередь в январе подала встречный иск: ссылаясь на неудовлетворительное техническое состояние самолетов, они потребовали возместить свои убытки в размере 1,9 миллиарда рублей.

Иски из-за долгов по лизинговым платежам с 2016 года к «ИрАэро» подавала и «Государственная транспортная лизинговая компания»: по семи искам были заключены мировые соглашения, общая сумма задолженности с учетом неустоек превышает 2 миллиарда рублей. В январе ГТЛК подала к ним новый иск еще на 410 миллионов рублей.

Как отмечало иркутское издание «ИрСити», помочь «ИрАэро» с долгами «для развития региональных перевозок» и закупок самолетов МС-21 прошлой весной планировало правительство области при экс-губернаторе Сергее Левченко: для этого они собирались выкупить их контрольный пакет акций, однако летом вопрос отложили на неопределенный срок.