Офицера-подводника уволили за пьянство на базе в Сирии и мат в адрес портрета Путина

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука досрочно уволили за пьянство на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус и мат в адрес портрета президента Владимира Путина. Об этом сообщает «Коммерсант».

Лавренчук командовал боевой частью радиотехнической службы подлодки. В ночь на 30 июня он выпивал вместе с другими военнослужащими. При задержании сотрудниками военной полиции офицер вел себя агрессивно, а в военной комендатуре нецензурно выругался в адрес своего руководства и портрета Путина. Лавренчук признал свою вину и раскаялся, но впоследствии его досрочно уволили «за совершение грубого дисциплинарного проступка».

Он пытался оспорить решение в Севастопольском гарнизонном военном суде и указывал, что при увольнении командующий не учел положительную характеристику Лавренчука. Истец объяснял, что выпивал из-за затянувшейся командировки в Сирии и «подавленного состояния» и делал это не один, однако суд отказался восстанавливать его на службе.

Южный гарнизонный суд поддержал решение нижестоящей инстанции. Адвокат уволенного офицера Сергей Гурин готовит кассационную жалобу. «Пили вшестером, а уволили только одного. Я думаю, что это было волевое решение командующего флотом, который решил показательно Лавренчука наказать», — заявил защитник.