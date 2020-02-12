ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра

Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов, на него обратил внимание «Коммерсант».

Согласно документу, который вступит в силу 8 июня, для контроля автомобиль будут фотографировать перед, во время и после техосмотра, снимки передадут в МВД. Автоинспектор должен будет уведомлять страховщика в случае аннулирования ТО и привлечь к ответственности оператора.

О том, что делать страховщику, в документе не говорится. Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов объяснил, что по закону об ОСАГО компания не может расторгнуть договор в одностороннем порядке, у него есть возможность лишь обратиться в суд для его прекращения. Гендиректор союза операторов ТО «Техэксперт» Сергей Зайцев считает, что при аннулировании страховщики должны отзывать полис, а глава компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко – что нужна система информирования автомобилистов об аннулировании карт.

В МВД также планируют разработать правила эксплуатации единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО), нужной для реформы ТО. По данным «Коммерсанта», министерство хочет создать сервис, позволяющий людям проверять срок ее действия и другие данные ТО.