В Нидерландах в зданиях почты прогремели два взрыва. Одна из бомб была в посылке

В здании почты в Амстердаме произошел взрыв, после этого бомба взорвалась в почтовом сортировочном центре в Керкраде. Об этом сообщает в твиттере местная полиция и издание NRC Handelsblad.

Пострадавших в обоих случаях нет. По предварительным данным, в Амстердаме бомба находилась в посылке, взрыв произошел около 8 утра по местному времени (6:00 мск), в Керкраде — приблизительно в 8:30.

NRC Handelsblad отмечает, что за последние два месяца письма с бомбами получили несколько компаний в Нидерландах. В Амстердаме такие посылки пришли в отель Okura и на одну из заправок, в Утрехте и Роттердаме — на бензоколонку и автозаправочную станцию. Ни одна из этих бомб не сработала. Есть ли связь между всеми инцидентами, пока неясно.