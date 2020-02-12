В Тюмени силовики отметили повышение коллеги под лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам»

В Тюмени сотрудники МВД и Следственного комитета отметили повышение своего коллеги, следователя областного СУ СК Рафика Аглиуллина, под лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам». Видеозапись поздравлений опубликовал портал «Новый день».

По данным издания, видео на мобильный телефон снимал некий Денис Девкин, ранее неоднократно судимый за хулиганство, умышленное уничтожение чужого имущества, причинение легкого вреда здоровью. На записи Девкин перечисляет сидящих в зале: «Так. Судья, прокурор, Следственный комитет».

На записи тюменские СМИ опознали начальника отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУ МВД по Тюменской области Алексея Ушатова и его заместителя Артура Рузеева.

Получить комментарий областного управления МВД и Следственного комитета «Новой газете» не удалось: в пресс-службах не берут трубку.

Следователь Рафик Аглиуллин, который, по информации СМИ, и праздновал получение звания майора, известен в Тюмени по участию в деле 74-летней пенсионерки Нины Трапш. Пенсионерку в 2018 году приговорили к штрафу в размере 30 000 рублей за угрозы следователю, а до этого — два месяца держали в СИЗО. Аглиуллин вел уголовное дело против нее.