WP: ЦРУ почти 50 лет читала секретную переписку 120 стран мира с помощью швейцарской компании 

Центральное разведывательное управление США около 50 лет перехватывало секретные сообщения 120 стран с помощью швейцарской компании. Об этом сообщает Washington Рost, которое опубликовало расследование на основе отчета центра ЦРУ по изучению разведки и свидетельств немецких разведчиков, записанных журналистами ZDF.

По данным издания, получать секретные сообщения с помощью швейцарской компании по производству шифровального оборудования в ЦРУ начали в начале 70-х. Спецслужба совместно с немецкой разведкой тайно владела предприятием Crypto AG, которое продавала шифровальные машины правительствам стран Латинской Америки, Индии, Ливии, Ватикана и других. Россия и Китай никогда не пользовались этим оборудованием.

Благодаря этой схеме в период Фолклендской войны спецслужбы следили за Аргентиной и передавали данные Великобритании. С помощью Crypto AG ЦРУ наблюдали за иранскими муллами во время захвата в 1979 году американских заложников, а также за представителями ливийский властей после теракта на дискотеке «Ла Белль» в Берлине.

В 90-х спецслужбы ФРГ прекратили сотрудничество с Crypto AG. Два года назад, по данным газеты, от активов компании избавилась и ЦРУ в связи с появлением новых средств связи. После публикации этой информации власти Швейцарии начали расследование.