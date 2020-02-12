Сотрудники ФСБ пришли с обыском в красноярский футбольный клуб «Енисей»

В красноярский футбольный клуб «Енисей» пришли с обысками сотрудники ФСБ в рамках раследования действий его предыдущей администрации. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минспорта.

Министерство уточнило, что ФСБ изучает финансовые документы команды. «Пока речи о выемке документов и изъятия техники не идет», — заявили в Минспорта.

Пресс-атташе «Енисея» Антон Соркин сказал «Новой газете», что обыск проводится в клубе с самого утра. При этом, по его словам, сотрудниками ФСБ «изымается финансовая документация», также они «забирают зарплатные документы футболистов».

В январе губернатор Красноярского края Александр Усс раскритиковал футболистов «Енисея» за высокие зарплаты. «Это нонсенс, совершенно очевидно. Почему мы не можем пригласить врача, звезду, по контракту на работу здесь, для того, чтобы он подтянул в том числе и своих коллег, привнес какие-то новые подходы. А вот футболистам мы спокойно такие деньги платим. Я этого, честно говоря, не понимаю», — приводит его слова телеканал «Енисей».