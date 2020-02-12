«Левада-центр»: уровень доверия Путину снизился почти в два раза с ноября 2017 года

Президенту Владимиру Путину доверяют 35% россиян, по сравнению с сентябрем прошлого года этот показатель снизился на 4 процентных пункта, а с ноябрем 2017-го – на 24 (с 59%). Об этом свидетельствуют результаты январского опроса «Левада-центра».

Доверие министру обороны Сергею Шойгу и главе министерства иностранных дел Сергею Лаврову с сентября выросло (с 13% до 19% и с 14% до 17% соответственно). Уровень доверия экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизился с 9% до 5%, как и недоверия – с 32% до 27%. Нынешнему главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 3% опрошенных, не доверяют – 4% (ранее его в рейтинге не было).

Директор «Левада-центра» Лев Гудков объяснил «Ведомостям», что снижение уровня доверия Путину связано раздражением россиян и усталостью от него. Социолог считает, что у выступлений российского лидера и нового уклона в социальную сферу кратковременный эффект. Однако рейтинг одобрения деятельности президента остается на одном уровне (60-70%).

Рост рейтингов Лаврова и Шойгу Гудков связал с произошедшими в январе событиями в международной политике, в том числе с ростом напряженности между США и Ираном. Медведев же исчез из поля зрения россиян, поэтому к нему снизились и доверие, и недоверие, считает социолог.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 73,1% респондентов. Когда респонденты отвечали на открытый вопрос о доверии политикам, этот показатель составил 30,6%. Об одобрении деятельности президента заявили 66,1% опрошенных.