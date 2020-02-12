Сандерс побеждает на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире, Байден занял пятое место 

Сенатор Берни Сандерс побеждает на праймериз Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир. В его поддержку высказались более четверти избирателей, сообщает Washington Post по итогам обработки 95% голосов.

Бывший вице-президент Джо Байден, считавшимся основным кандидатом от Демпартии, идет пятым в списке — за него проголосовали 8,4% человек. С небольшим отрывом от Сандерса следует сенатор Пит Буттиджич с 24,4% голосов. Третье и четвертое место занимают сенаторы Эми Клобушар и Элизабет Уоррен (19,8% и 9,3% соответственно).

Кандидатов для участия в президентских выборах в начале февраля определили на кокусах (собрания членов партии), которые прошли в начале февраля в штате Айова. От Демократической партии лидером стал Пит Буттиджич, а среди кандидатов от республиканцев с большим отрывом победил действующий президент Дональд Трамп.

Кокусы проводятся в 15 штатах, в других же предварительные выборы проходят в формате праймериз (прямое голосование на избирательных участках). После этого проводятся итоговые съезды партий, на которых делегаты от республиканцев и демократов выбирают по одному кандидату в президенты.

Нью-Гэмпшир стал первым штатом, где прошли праймериз нового избирательного цикла США. Следующие праймериз в преддверии президентских выборов состоятся в ближайшее время в Неваде и Южной Каролине. Выборы президента запланированы на 3 ноября.