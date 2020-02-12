«Медуза»: во время летних протестов ФСБ требовала от интернет-компаний ключи для дешифровки переписки пользователей 

В августе прошлого года ФСБ потребовала от интернет-компаний предоставить ключи для дешифровки переписки пользователей этих сервисов. Письма с соответствующими указаниями получили «Авито», Rutube и еще около десятка сервисов, выяснила «Медуза».

Кроме того, в разгар летних протестов силовики потребовали от интернет-компаний установить специальное оборудование, которое позволяет сотрудникам Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ осуществлять круглосуточный удаленный доступ к данным пользователей.

Издание отмечает, что все сервисы, которые столкнулись с данным требованием, входят в реестр организаторов распространения информации. По «закону Яровой», они должны по требованию силовиков предоставлять доступ к данным и переписке. В случае отказа компаниям грозит штраф до миллиона рублей, а затем — блокировка.

Пакет антитеррористических поправок («пакет Яровой»), вступивших в силу с июля 2018 года, также предполагают, что ресурс, включенный в список организаторов распространения информации, должен течение полугода информацию о действиях своих пользователей и предоставлять ее по запросу спецслужб. Сейчас в этом реестре находятся ряд сервисов Яндекса («Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Район» и «Яндекс.Дзен»), уральское информационное агентство ura.ru и другие.