Второй пациент с коронавирусом в России выписался из больницы 

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Гражданин Китая Ван Юньбинь, обратившийся за помощью в Краевую инфекционную больницу Читы после появления симптомов нового типа коронавируса COVID-19, выздоровел и покинул медучреждение. Об этом агентству РИА Новости сообщил главный врач больницы.

В больнице остались его жена и дочь, которые, предположительно, пробудут в клинике до конца недели. Пока что у них не было выявлено симптомов ранее неизвестной болезни, врачи продолжают наблюдать за их состоянием, так как они могли заразиться от главы семьи.

Ранее Ван Юньбинь жаловался на содержание в больнице: по его словам, врачи вовремя не проинформировали его о поставленном диагнозе и о состоянии здоровья членов его жены и ребенка. Это последний зарегистрированный случай заболевания в России. Накануне стало известно о выздоровлении китайской студентки Лесли, которую выписали из томской больницы.

Новый тип коронавируса, которому накануне ВОЗ присвоила официальное название COVID-19, уже унес жизни 1115 человек, заразившихся на данный момент более 45 тысяч. Первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском городе Ухань, источником вируса могли быть дикие животные, которые незаконно продавались на городском рынке морепродуктов.