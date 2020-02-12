На задержанных в Москве участников пикета против дела «Сети» составили протоколы. Их оставили на ночь в ОВД

Полиция составила протокол на участников пикета в поддержку осужденных по делу «Сети» (запрещенной в России террористической организации). Накануне активисты были задержаны с плакатами у памятника Грибоедову в Москве, сообщает «ОВД-Инфо».

Членов Либертарианской Алексея Тарасова и Тимура Наумова оставили на ночь в отделении полиции Басманного района, их обвинили в невыполнении требований сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП). Еще двоих участников пикета — Антона Грачева и Михаила Шуляева, задержанных позднее, отпустили без составления протокола.

Накануне на железнодорожном вокзале в Пензе задержали активистов, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети». Также в квартире брата одного из фигурантов дела Андрея Чернова пришли сотрудники центра «Э». Адвокатов к задержанным не пускали, некоторые из активистов сообщили об избиениях. Около часа ночи их отпустили без составления протокола.

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Суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации и участии в террористическом сообществе. ФСБ начала задерживать пензенских антифашистов осенью 2017 года.

В начале 2018 года задержали еще несколько фигурантов дела в Петербурге. Всех их обвинили в том, что они якобы создали террористическое сообщество, которое собиралось провести на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Многие из них сообщали о пытках.