Власти Москвы и Подмосковья выделили почти 3 млрд рублей на главный храм Вооруженных сил России

Власти Москвы и Подмосковья в прошлом году выделили около 3 млрд рублей благотворительному некоммерческому фонду «Воскресенье», который был создан для сбора средств на строительство главного храма Вооруженных сил России. Внимание на соответствующие документы о выделении денег обратил Znak.com.

Мэр Москвы Сергей Собянин в апреле распорядился выделить фонду из столичного бюджета грант в размере 2 млрд рублей «на осуществление уставной деятельности». В октябре постановление о выделении фонду 950 млн рублей подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На сайте храма говорится, что за счет пожертвований на строительство собрали более 3 млрд рублей. Еще в сентябре источники «Новой» сообщали, что храм в общей сложности будет стоить около 6-8 млрд рублей. Znak.com также нашел на сайте госзакупок контракты, связанные с выполнением проекта, — их стоимость составляет почти 6 млрд рублей.

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Главный храм ВС России строят парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Там будут проходить богослужения с участием военнослужащих, которым предстоит участие в боевых действиях. Храм станет третьим по размеру в России. Каждый из его приделов будет посвящен одному из святых покровителей ратного военного дела, а ступени будут отлиты из трофейного немецкого оружия.