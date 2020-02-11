В Пензе задержали активистов, которые приехали на приговор по делу «Сети»

На железнодорожном вокзале в Пензе задержали активистов Ольгу Мисик, Анну Лойко, Сергея Запольнова и Николая Соколова, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации). Об этом «Новой газете» сообщила адвокат Оксана Маркеева.

По словам Мисик, активистов избили, порвали одежду и отвезли в отдел полиции. Она рассказала «Мбх медиа», что у полиции на них «устная ориентировка» из-за «нанесения рисунков на стены». В ОВД по улице Долгова, где находятся активисты, не берут трубку. Дозвониться в дежурную часть также не удается.

Ранее задержанные были в квартире Алексея Чернова, брата осужденного фигуранта дела Андрея Чернова. Экс-фигурант «московского дела» Владислав Барабанов рассказал, что в квартиру пришли силовики. «Хотят провести опрос, ссылаясь на шум, отключили электричество. Стучат в дверь», — пишет он. Барабанов добавил, что арендодатель попросил всех уйти из квартиры.

«Приехали из Центра «Э», они не представились, не представили никаких документов, зашли в квартиру, начали проходить в комнаты, где находятся личные вещи. Ребят выкидывают на улицу. Причина вторжения не понятна. Мы не знаем, что нас ждет внизу» — сказала «Новой» Маркеева, которая также находится в квартире.

В итоге активисты покинули квартиру и поехали в ОВД, чтобы разобраться, по какой причине произошли задержания. Барабанов сообщает, что в отделение не пускают адвокатов. Задержанные перестали выходить на связь.

Накануне семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к срокам от шести до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации и участии в террористическом сообществе.