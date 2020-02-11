Главу московского отделения «Другой России» оставили в полиции на ночь из-за фото в инстаграме

В Москве сотрудники полиции оставили на ночь в ОВД «Тверское» главу местного отделения «Другой России» Ольгу Шалину из-за фотографии в инстаграме. Об этом сообщается в твиттере организации.

Полицейские составили на Шалину протокол о публичной демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП). Как передает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, претензии силовиков вызвало ее фото от 24 января. На нем девушка сидит в рубашке со значком серпа и молота — символикой Национал-большевистской партии, запрещенной в России.

В конце апреля Шалиной назначили два года административного надзора. В «Другой России» уточняют, что в случае новых нарушений КоАП против нее могут возбудить уголовное дело.