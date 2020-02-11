ВОЗ дала новому типу коронавируса из Китая официальное название

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Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса из Китая — COVID-19 (Corona Virus Disease). Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, официальное название требовалось, чтобы предотвратить использование неточных или стигматизирующих терминов. Как передает Reurers, Гебрейесус также рассказал, что первую вакцину от коронавируса ожидают через 18 месяцев. До этого времени глава ВОЗ призвал специалистов использовать «все доступные средства» для лечения пациентов с COVID-19.

По последним данным, жертвами коронавируса стали 1018 человек, заразились более 42,7 тысяч. В России было зафиксировано два случая заболевания, 11 февраля одну из пациенток выписали из тюменской больницы. Второй заболевший находится на лечении в Забайкалье.

«Фонтанка» сообщает, что из Боткинской больницы в Петербурге сбежала помещенная в карантин пациентка, которая ранее вернулась из Китая. По словам женщины, врачи не нашли у нее коронавирус, но отпускать отказались. С 7 февраля она находится дома, руководство больницы заявило о ней в полицию.