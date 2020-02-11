Владельца крымского парка львов «Тайган» отпустили из-под ареста

Верховный суд Крыма освободил из-под стражи владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, ранее арестованного за неявку допросы по делу о нападении льва на туристку. Об этом сообщает ТАСС.

Так, суд изменил решение районного суда и назначил Зубкову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Его освободили в зале суда. Теперь Зубкову до 3 апреля запрещено покидать свой дом в Ялте с 22:00 до 06:00, общаться с людьми, имеющими отношение к делу, за исключением адвокатов. Бизнесмена также обязали по требованию являться суд.

Инцидент с нападением на посетительницу парка произошелв июле 2018 года. По данным следствия, туристка из Кировской области зашла на территорию «Тайгана», чтобы сделать фотографию со львом, но во время съемки животное укусило женщину за руку. После этого Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2. ст. 238 УК). Зубков считает дело сфабрикованным, а его заказчиком называет главу Крыма Сергея Аксенова.