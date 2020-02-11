Процесс по делу «Сети» в Петербурге возобновится 25 февраля

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 25 февраля возобновит рассмотрение дела в отношении двух фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат одного из обвиняемых Виталий Черкасов.

«Мы остановились на том, что гособвинитель закончила представлять доказательства и очередь перешла к нам. Мы считаем, что, когда начали говорить о нестыковках в деле, ссылаясь на процессуальные документы, то суд решил, зачем "городить огород" и решил дождаться приговора в Пензе», — сказал защитник.

Планируется, что на предстоящем заседании суд ознакомит стороны с результатами фоноскопического исследования и с экспертизой файлов с текстами, которые были обнаружены на электронных носителях подсудимых.

Филинкова и Бояршинова обвиняют в участии в террористическом сообществе. Бояршинов находится в СИЗО с 21 января 2017 года. Его задержали по делу о хранении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК). Филинкова арестовали 25 января 2017 года.

В отношении семерых фигурантов дела накануне вынесли обвинительный приговор. Им назначили наказания от 6 до 18 лет заключения. Точно такие же сроки запрашивала прокуратура.

«Это ****** (кошмар)! Не ожидал, что обнаглели настолько. Не попытались даже сделать вид, что хоть что-то учли — в этом фарсе, шоу... Меня не запугали, я все делаю правильно», — опубликовал в соцсетях комментарий Филинкова его адвокат Черкасов.