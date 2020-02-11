Фигурантам дела «Нового величия» продлили меры пресечения

Люблинский суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания под стражей и домашний арест фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов, согласно решению судьи Александра Маслова, остаются под домашним арестом. Остальные обвиняемые — Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков — по-прежнему в СИЗО.

Прокуратура представила стандартный набор оснований для содержания фигурантов дела под стражей: подсудимые опасны, обвиняются в тяжком преступлении, могут сбежать или надавить на свидетелей. Адвокаты, напротив, заявили, что нет необходимости держать их подзащитных в изоляции, поскольку расследование завершено, и дело уже давно находится в суде. Находящиеся под стражей фигуранты просили суд отпустить их под домашний арест.

Защита озвучила личные поручительства за фигурантов дела. Например, за Руслана Костыленкова поручился лично главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Также среди поручителей — Геннадий Гудков, бывшие фигуранты «московского дела» Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов и Егор Жуков. Всего за фигурантов «Нового величия» поручились 329 человек, однако судья Маслов не принял поручительства во внимание, поскольку «эти люди лично с подсудимыми не знакомы».

Напомним, в октябре прошлого года во время рассмотрения дела «Нового величия» в Люблинском суде двое обвиняемых — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — вскрыли себе вены. Это произошло сразу после того, как судья Маслов в очередной раз отказался изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

По делу «Нового величия» проходят 10 человек. До августа прошлого года Павликова и Дубовик находились в изоляторе. После широкого общественного резонанса по ходатайству следствия девушкам изменили меру пресечения на домашний арест.

Прошлое заседание фигурантка дела Анна Павликова пропустила из-за болезни, суд грозился проверить обстоятельства и, если не подтвердится, перевести ее в СИЗО. Однако факт болезни в суде подтвердили. Сама девушка просила изменить ей домашний арест на подписку о невыезде, чтобы иметь возможность лечь в больницу.

Мария Дубовик просила суд отпустить ее под подписку, поскольку, находясь под домашним арестом, она не может закончить ветеринарную академию. «Я также прошу изменить меру пресечения ребятам, которые находятся под стражей уже так долго», — сказала Дубовик. Она плакала.

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам создать политическое движение, написал устав, разработал политическую программу и арендовал помещение для проведения собраний. Он является ключевым свидетелем по делу. При этом защита настаивает, что «Руслан Д.» был осведомителем или, возможно, агентом-провокатором спецслужб.

Павликова попросила суд привлечь Руслана Д. к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Ее адвокаты просили вынести частное опредление в адрес должностных лиц, которые не стали возбуждать уголовное дело в отношение засекреченного агента ФСБ за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, однако суд в этом отказал. «Руслан Д. должен сидеть», — настаивала защита.

В марте 2019 года одного из фигурантов дела Рустама Рустамова приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Суд рассматривал дело в особом порядке, так как обвиняемый признал себя виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 с применением ч. 5 ст. 33 УК) и заключил досудебное соглашение.

В апреле 2019 года Люблинский суд приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима Павла Ребровского. Он также признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке.