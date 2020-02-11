Центробанк продаст правительству контрольный пакет акций Сбербанка

Центробанк и Минфин подготовили и направили в правительство законопроект о передаче акций Сбербанка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Средства на покупку пакета Банка России будут выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ), акции приобретут за счет ликвидных средств по рыночной стоимости. В пресс-службе объяснили это решение возможным конфликтом интересов, который может возникнуть «при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа».

Всего Центробанку принадлежали 50% плюс одна акция компании. Закон о выходе ЦБ из капитала Сбербанка может быть принят до конца весенней сессии. Идея передачи контрольного пакета акций давно обсуждалась в правительстве. В конце года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что акции будут проданы.