В Идлибе сбили вертолет сирийской армии, есть погибшие

В Сирии, неподалеку от города Найраб в провинции Идлиб сбили военный вертолет, принадлежавший сирийской армии. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

Оба пилота, находившиеся на борту, погибли, сообщают РИА Новости. Судьба еще двух человек, находившихся на борту, неизвестна. Версии о том, что выпустил ракету, поразившую вертолет, разнятся: по данным издания Turkiye воздушное судно сбили боевики сирийской оппозиции. РИА Новости со ссылкой на сирийского военного утверждает, что это были члены группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организацией и запрещена).

Накануне в Турции сообщили о гибели пятерых военных, которые скончались после артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. В ответ турецкие ВС обстреляли 115 целей сирийской армии.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал об обеспокоенности России в связи с ситуацией. Накануне члены российской межведомственной делегации завершили свой визит в Анкару, где пытались договорится о деэскалации конфликта в сирийской провинции. О том, что в ходе переговоров стороны достигли соглашения, не сообщалось.

Идлиб остается последней зоной деэскалации, которую не передали под контроль Дамаска. В 2018 году Москва и Анкара договорились о создании в этой провинции демилитаризированной зоны, однако до сих пор там остаются различные вооруженные формирования.