В Екатеринбурге журналиста «МБХ медиа» приговорили к обязательным работам по делу «нежелательной организации»

Ленинский суд Екатеринбурга приговорил к 300 часам обязательных работ бывшего координатора «Открытой России» и журналиста уральского отделения «МБХ медиа» Максима Верникова. Это первый в стране приговор по уголовной статье об участии в «нежелательной организации».

Судья Шашкин также постановил уничтожить футболки, ручку, спинер и плакаты с символикой «Открытой России», изъятые у Верникова дома в ходе мартовского обыска. Под крики «Позор!» судья покинул помещение после оглашение приговора. Сам Верников намерен обжаловать решение суда.

Максим Верников в суде. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

Дело на Верникова возбудили на основании двух протоколов за год по статье о сотрудничестве с «нежелательной организацией» — в том числе за участие в скайп-конференции с Михаилом Ходорковским. В основу материала дела также легли показания засекреченного свидетеля, заявившего о том, что Верников продолжил участвовать в мероприятиях движения даже после того, как объявил о своем выходе из него.

Свидетель «Иванов А.», в частности, рассказывал о том, как Верников в марте за несколько дней до задержания был на заседании «Открытой России», которое проходило в одно время с самим допросом свидетеля. Суд удовлетворило объяснение следователя, что он просто ошибся, поставив не то время в главном документе обвинения.