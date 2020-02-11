В Тюмени составили протокол на школьника, снявшего пранк о поимке «больных коронавирусом»

В Тюмени полицейские составили протокол о мелком хулиганстве на 17-летнего старшеклассника Николая Д., выложившего в инстаграме пранк на тему коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили в областном управлении МВД.

Ролик был выложен в начале февраля (подросток удалил публикации на своей странице, видео приводит паблик «Типичная Тюмень»). На нем он вместе с друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку якобы зараженных коронавирусом людей.

В разговоре с местными журналистами школьник объяснил, что решился на пранк после того, как в Тюмень доставили эвакуированных из Китая россиян: «Нам показалось, что это будет весело. На все это мы затратили рублей 200. Купили костюмы, акварель, чтобы сделать кровь. Нас было четверо ребят. Снимали этот ролик в течение двух дней, а затем всё выложили в соцсети <..> Мы думали, что люди отреагируют нормально, просто посмеются над этим, но вышло вот так вот».

Фото: скриншот видео паблика «Типичная Тюмень» / «ВКонтакте»

Накануне в Москве за пранк о коронавирусе был арестован блогер Кароматулло Джаборов, известный под псевдонимом Kara Prank. В своем аккаунте несколько дней назад он выложил ролик, на котором в мецинской маске упал в вагоне метро и начал имитировать конвульсии. В отношении него завели уголовное дело о хулиганстве на транспорте.