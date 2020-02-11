Под Саратовом по 10 лет колонии получили двое полицейских, которые избили задержанного до смерти и оставили его у кладбища

Районный суд в Вольске Саратовской области признал двух местных патрульных полицейских виновными в избиении задержанного до смерти. 21-летнего Юрия Граблина и 22-летнего Александра Гудкову приговорили к 10 и 10,5 годам колонии общего режима сообтветственно, сообщили «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права».

Тело погибшего 41-летнего Романа Малышева обнаружили прохожие на кладбище днем 26 сентября. Как установило следствие, в ночь перед этим он поссорился с молодыми полицейскими, которые решили задержать его за приставания к женщине в пьяном состоянии у магазина. При попытке надеть на него наручники он стал сопротивляться и оскорблять их.

Полицейские посадили мужчину в служебный автомобиль и вместо того, чтобы доставить в отделение, отвезли его в безлюдное место около кладбища (как они объяснили на допросе, чтобы «проучить»). Они выбросили его из машины, сняли наручники и стали избивать руками и ногами — не менее 20 ударов, — а после уехали с места. Как установила экспертиза, Малышев скончался от травмы груди с переломами ребер, разрыва легкого и массивной кровопотери.

Вскоре после возбуждения дела оба полицейских признали вину, однако Александр Гудков вскоре отказался от ранее написанной им явки с повинной.