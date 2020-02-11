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Греф объявил о переходе в Сбербанк бывшего вице-премьера Ольги Голодец

Общество

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Бывший запред правительства по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец переходит на работу в Сбербанк. Она станет заместителем председателя правления, рассказал РБК глава Сбербанка Герман Греф.

Кандидатуру Голодец уже одобрил Наблюдательный совет кредитной организации, однако необходимо дождаться согласования в Центробанке. 

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Голодец, вероятно, будет разрабатывать медицинские и социальные проекты  компании, которая продвигает ряд сервисов для онлайн-консультаций с врачами и записи на прием.

Голодец с 2010 года работает на госслужбе. Она была заместителем мэра Москвы по вопросам здравоохранения и образования, а спустя два года перешла на работу в федеральное правительство, где курировала социальную политику. Позже она стала заниматься вопросами культуры и спорта. В новое правительство она не вошла.

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Теги:
sn, сбербанк, греф

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