Греф объявил о переходе в Сбербанк бывшего вице-премьера Ольги Голодец

Бывший запред правительства по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец переходит на работу в Сбербанк. Она станет заместителем председателя правления, рассказал РБК глава Сбербанка Герман Греф.

Кандидатуру Голодец уже одобрил Наблюдательный совет кредитной организации, однако необходимо дождаться согласования в Центробанке.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Голодец, вероятно, будет разрабатывать медицинские и социальные проекты компании, которая продвигает ряд сервисов для онлайн-консультаций с врачами и записи на прием.

Голодец с 2010 года работает на госслужбе. Она была заместителем мэра Москвы по вопросам здравоохранения и образования, а спустя два года перешла на работу в федеральное правительство, где курировала социальную политику. Позже она стала заниматься вопросами культуры и спорта. В новое правительство она не вошла.